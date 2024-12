Tvplay.it - Inter: Frattesi, Arnautovic e Correa, la nuova decisione gela i tifosi

Leggi su Tvplay.it

: occhio allada parte della società nerazzurra in vista dell’imminente sessione del mercato invernale.spiazzati e situazione da monitorare nelle prossime settimaneCome cambierà il mercato dell’in vista della sessione di gennaio. Come confermato da Marotta, difficilmente i nerazzurriverranno sul mercato, ma attenzione ai possibili colpi di scena in chiave cessioni. Nessun caso: l’ex centrocampista del Sassuolo resterà all’e avrà modo di ritagliarsi il suo spazio convincendo Inzaghi a puntare su di lui con maggiore costanza nella seconda parte del campionato., la(LaPresse) TvPlay.itStesso discorso per, il quale proverà a rendersi utile e farsi trovare pronto nel girone di ritorno.