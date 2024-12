Piperspettacoloitaliano.it - Il Conte di Montecristo replica del film con Pierfrancesco Favino, dove rivedere la serie tv di Canale 5

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Ildiè undel 2024 diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, in onda in esclusiva su5. Un altro remake o rivisitazione della celebre storia scritta da Alexandre Dumas. La pellicola vede protagonista Pierre Niney, premiato con un César come miglior attore per il biopic-cult Yves Saint Laurent. Si aggiunge anche la partecipazione dell’attore italianonei panni dell’Abate Faria, anch’egli arrestato e rinchiuso nel Castello d’If. Scavando una galleria, l’abate finisce nella cellaè segregato Dantès, ormai 36enne, cui insegnerà latino e greco, e svelerà il nascondiglio del tesoro dei suoi avi: due milioni di scudi romani, celati sull’isola di Monte-Cristo, non lontano dall’Elba. Hai perso questa splendida opera televisiva e cinematografica ? EccoilIldiin