Grande Fratello, Lorenzo Spolverato crolla in lacrime, dopo l'addio a Shaila Gatta: "Mi manca"

Reduce dalregistra uno sfogo in, al. In un crollo emotivo, avuto in confidenza con alcune coinquiline nella Casa, il modello svela la paura nutrita in amore, che é alla base della scelta di chiudere la sua lovestory con l’ex Amici.vive una crisi d’amoreLe ore dalle vibes difesta natalizie, alla Vigilia di Natale, vedonovivere momenti di tensione, tra le dichiarazioni più intime ad oggi registrate nel gioco. In particolare a catalizzare l’attenzione generale dei telespettatori di, tra i momenti della TV più virali nel web, sono le immagini di uno sfogo cheregistra in confidenza con Chiara Cainelli e Eva Grimaldi.Alla base della dichiarazione, vi é il motivo che lo spinge ad allontanarsi dalla coinquilina, con cui ha avviato una lovestory nella Casa più spiata in Italia.