Isaechia.it - Carlo Aloia è diventato papà per la prima volta durante Ballando con le Stelle: nome della bimba e il regalo da Sonia Bruganelli

, professionista e maestro dicon le, è da poco.La sua piccola si chiama Michelle ed è nata lo scorso 15 novembre, proprio nel mezzosua partecipazione al programma, a cui ha preso parte come partner di.Nonostante il percorso di quest’ultima non sia stato semplicissimo dal punto di vista delle polemiche,ha sempre raccontato di una bella amicizia nata tra i due.In occasione di una sua intervista a Novella2000, il ballerino ha rivelato un retroscena:Ho chiesto alla produzione dise potevo andare a Bologna per il parto e, senza nemmeno farmi parlare, mi hanno detto subito: “Ma certo, vai!”. Milly in particolare dava per scontato che partissi. Ho bussato alla sua porta dicendo: “Se Jleniaquesta settimana dovesse partorire posso chiedervi di mandarmi dai lei?”, Milly non mi ha lasciato nemmeno finire di parlare: “Ma stai scherzando? Devi andare!”.