Beyoncé regina dell’Halftime show di Natale l’esibizione

Come già annunciato più di un mese fa, ieri serasi è esibita durante l’intervallo della partita NFL diRavens-Texans trasmessa su Netflix. La cantante americana è stata la starNFL del match in cui si sono affrontate le squadre Houston Texans e Baltimore Ravens.La signora Carter si è portata sul palco anche la figlia Blue Ivy (ormai è ovunque), Post Malone, Shaboozey. Nessun mix delle sue hit più famose,infatti ha messo in scena un minicon alcuni pezzi del suo ultimo album, Cowboy Carter. Da 16 Carriages, Blackbiird, Ya Ya e Sweet Honey Buckiin alla cover di Jolene e Texas Hold Em, questi sono i pezzi scelti dall’artista, che finalmente si è decisa a fare un live del suo ultimo disco.Senza ombra di dubbio superiore a moltivisti nell’Halftime del SuperBowl.