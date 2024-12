Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione ai detersivi per piatti e al brillantante, contengono sostanze tossiche che finiscono sui piatti e ce le mangiamo”: l’allarme nel nuovo studio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il detersivo per iè uno di quei prodotti che diamo per scontati. È sempre lì, accanto al lavandino o alla lavastoviglie, pronto a combattere grasso, sporco e residui alimentari. Ma quanto sappiamo davvero su ciò che contiene e, soprattutto, su quanto di quel detersivo finisce nei nostri corpi? Secondo gli esperti, potremmo mangiarlo e berlo più spesso di quanto immaginiamo, con potenziali conseguenze sulla salute che meritano.LoDanni alla barriera epiteliale intestinale causati daper lavastoviglie e brillantanti, condotto dall’Istituto svizzero di ricerca sulle allergie e sull’asma e dall’Università di Zurigo, ha evidenziato che i residui dipresenti su posate, utensili edopo il ciclo in lavastoviglie possono danneggiare lo strato di cellule che riveste il tratto intestinale e controlla leche entrano nel corpo, ovvero la barriera epiteliale.