All’ospedale pediatrico Bambino Gesù Babbo Natale è arrivato dal cielo

Roma, 26 dicembre 2024 – Aldal. Anzi dal tetto. Muniti di funi, imbraghi e moschettoni, 5 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio si sono infatti vestiti dae si sono calati dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II per regalare una mattinata di gioia ai bambini ricoverati in Ospedale. L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il CNSAS del Lazio.Dopo l’emozionante discesa dal Padiglione, il personale della Protezione Civile e quello del CNSAS ha raggiunto i bambini presenti nel Castello dei Giochi antistante la ludoteca della sede del Gianicolo per distribuire i numerosi doni messi a disposizione per l’occasione da Confcommercio e Rotary International.