Zonawrestling.net - WWE: Cora Jade sconfitta e furiosa post NXT, tweet infuocati e nuove speculazioni

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio natalizio di NXT del 24 dicembre ha offerto molta drammaticità, ma uno dei momenti più discussi della serata ha avuto come protagonista, sia sul ring che online. Dopo essere statada Stephanie Vaquer e aver subito un attacco-match con un kendo stick da parte di Kelani Jordan,si è sfogata su X nel classico stile di. “STATE ATTENTE, IDIOTE STUPIDE,” ha twittato, taggando Stephanie Vaquer, Kelani Jordan e Giulia in un avvertimento diretto che ha acceso le discussioni dei fan sul possibile seguito. Sembra chenon sia pronta a lasciar passare questao la mancanza di rispetto che ha percepito senza combattere..@StephVaquer @kelaniwwe @giulia0221g WATCH YOUR BACKS YOU STUPID LITTLE MORONS—(@WWE) December 25, 2024 L’azione sul ring ha visto Vaquer ottenere un’impressionante vittoria su, ma la situazione è degenerata quando Kelani ha fatto irruzione sul ring con un kendo stick, prendendo di mira