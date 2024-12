TikTok jihad e integralismo | come funzionava la banda della Da’wa i giovanissimi arrestati per terrorismo tra Bologna e Spoleto

Leggi su Open.online

, bravi con i social, specialmente su, ed estremamente religiosi. Questi i profili, riportati da Ansa, che emergono dal gruppo “” (La chiamata), per cui la Procura dicoordinata dalla Procura nazionale antimafia e anti, ha effettuato cinque arresti in quattro regioni diverse in Italia. La leader del gruppo era una ragazza, 22enne, tornata da poco dal Pakistan, suo paese natale, nemmeno due settimane fa e residente a. Con lei è finito sotto indagine anche il fratello di 19 anni. La giovane è accusata di aver messo in piedi, tramite i social, un’associazione terroristica dedita alla promozione, al consolidamento e al rafforzamento di formazioni“Al Qaeda” e lo “Stato Islamico“. Quattrosono finiti in carcere da ieri: i due fratelli di, una 18enne didi famiglia originaria dell’Algeria e un 27enne di origine turca residente a Monfalcone.