Raimondo: "San Siro o San Donato? Ecco i pro e i contro dei due progetti"

Il nostro Fabio Barera ha avuto modo di intervistare l'avvocato Felice. Diverse le domande sul Milan: dal progetto del nuovo stadio a Sanal rebus di Sanfino al calciomercato rossonero., di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa! Quali sono i pro e idello stadio a Sane di quello a San? E quali sono i pro e idi uno stadio condiviso con l'Inter? "I pro di Sanriguardano la condivisione dei costi con l'Inter e i maggiori incassi potenziali legati alla centralità della zona. Guadagni che si otterranno malgrado la "divisione" dei ricavi perché la visibilità commerciale sarà doppia grazie alle partite casalinghe di entrambi i club. Iriguardano: - i maggiori costi non preventivati legati all'acquisto delle aree e del vecchio impianto (200 milioni come da perizia ADE).