Putin si merita un processo di Norimberga

La HM Prison Frankland è un carcere di massima sicurezza nel Nord-est dell'Inghilterra che ospita un detenuto famigerato: Charles Taylor. L'ex presidente della Liberia sta scontando in quel penitenziario una condanna a cinquant'anni per il «favoreggiamento e la pianificazione di alcuni dei crimini più efferati e brutali che si siano registrati nella storia dell'umanità», cioè i crimini avvenuti durante la guerra civile in Sierra Leone, iniziata nel 1991 e durata circa un decennio.C'è un avvocato che ha svolto un ruolo determinante nella condanna di Taylor: Geoffrey Robertson, un legale angloaustraliano specializzato in diritti umani.