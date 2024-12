Ilfattoquotidiano.it - Kate Middleton abbraccia una malata di cancro alla messa di Natale: il gesto commovente. E Re Carlo III ringrazia i medici

Undi riflessione, resilienza e vicinanza per la famiglia reale britannica. ReIII, accompagnato dregina Camilla, dal principe William, dae dai loro tre figli George, Charlotte e Louis, è stato accolto con calore dfolla mentre si dirigeva a piedi verso la chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham per la tradizionale funzione religiosa del giorno di.IldiTra i momenti più toccanti della giornata, l’abbraccio dia Karen Maclean, una donna di 73 anni che ha condiviso con la principessa la sua esperienza di 20 anni di lotta contro il. “Abbiamo parlato per un attimo del”, ha raccontato Karen, sottolineando comee il re sembrassero in buona forma nonostante le difficoltà affrontate quest’anno. “È stato un onorere, un momento che porterò nel cuore”.