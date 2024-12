Calciomercato.it - I giorni del Condor Galliani: primo colpo per Bocchetti e ‘sogno’ dalla Juve | CM.IT

Il Monza riparte dopo l’esonero in panchina di Nesta: gli obiettivi di mercato dell’Ad brianzolo per il nuovo tecnico e la rincorsa salvezzaNiente panettone per Alessandro Nesta. Alla vigilia di Natale o quasi, ecco il benservito all’ex difensore e con il Monza che riparte in panchina da Salvatore.Adriano(LaPresse) – Calciomercato.itUna decisione sofferta quella di Adriano, che l’ultima estate aveva individuato nel suo pupillo ai tempi del Milan per non far rimpiangere Palladino alla guida della squadra brianzola. Una notte di riflessione per l’ad biancorosso che lunedì ha portato all’esonero di Nesta, inizialmente confermato dopo l’ennesima sconfitta stagionale all’U-Power Stadium con lantus e con la trasferta di Parma come ultima spiaggia per salvare il posto.