Happy Gilmore 2 | Adam Sandler di nuovo protagonista nel teaser trailer

Nel giorno di Natale Netflix ha condiviso in rete ildi2, sequel dell’amata commedia con.Nota qui in Italia con il titolo “Un Tipo Imprevedibile“, la fortunata commedia sportiva nel 1996 ha contribuito a lanciare nel panorama hollywoodiano la stella comica di, ed ora Netflix, con il sequel “2“, si è impegnata a celebrare quel piccolo cult con un sequel che promette risate e divertimento.Il film nasce dall’estensione del mega-accordo tra lo streamer e laMadison Productions di, accordo che negli ultimi anni ha contribuito a portare in piattaforma “Ridiculous 6“, “The Do Over“, “Sandy Wexler“, “Matrimonio a Long Island“, “Murder Mystery” e “100% Fresh“.2 è stato scritto da Tim Herlihy, con Kyle Newacheck impegnato in cabina di regia.