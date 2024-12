Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 25 dicembre: Natale Balossino ed altre ricorrenze

25 dicembre ed altre ricorrenze Doppiamente auguri, ovunque tu sia: per quello che è e per come ti chiamavi. Il 25 dicembre 1904 nasceva Natale Balossino, portiere, che nel massimo campionato difese i pali di Alessandria e Pro Vercelli. Compie ottant'anni il 'funambolico' Jairzinho, vincitore -inoltre- di una Copa Libertadores. Ricordiamo che a Messico '70 andò a segno in tutti gli incontri disputati. Sessanta invece per Gary McAllister: se è facile pensare ai titoli conquistati nel 2001 con il Liverpool, non dimentichiamo che in precedenza aveva vinto anche con il Leeds. Come ad esempio il campionato nel '92.