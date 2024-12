Zonawrestling.net - WWE: Iyo Sky prende il posto della compagna Kairi Sane e avanza nel torneo per l’IC Title

Leggi su Zonawrestling.net

Prosegue ilper assegnare il primo titolo Intercontinentale femminilestoria. Questa notte a Raw si è svolto l’ultimo triple threat del primo turno. Fino ad ora alle semifinali sonote Dakota Kai e Zoey Stark da un lato e Lyra Valkyria dall’altro. Il match previsto per stanotte era quello tra, Natalya e Alba Fyre, ma dopo l’attacco delle Pure Fusion Collective ai danni dinel backstage dello scorso Raw si è resa necessaria una sostituzione per la giapponese e il suoè andato alla connazionale edi stable IYO SKY.Sostituta vincenteRecentemente IYO SKY è uscita sconfitta dal match valido per il titolo mondiale contro Liv Morgan, ma ciò non ha scalfito le sue convinzioni e questa notte ha offerto un’ottima prova nel triple threat match.