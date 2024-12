Liberoquotidiano.it - "Voleva essere condannato. Perché ora...": Toninelli, il delirio della Vigilia contro Salvini

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Il M5S è morto ed è stato sostituito dal partito di Conte che con il vecchio movimento non ha nulla a che vedere". Esordisce così Daniloin quello che sembra un bilancio di fine anno. L'ex parlamentare ed ex ministro del Movimento 5 Stelle, nel corso del programma 'informazione' in onda su Radio Cusano, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e torna sulla diatriba tutta interna al Movimento. "Il mio auspicio - aggiunge - è che nasca un nuovo partito antisistema che possa riunire quelle persone che credevano nel cambiamento e ora non ci credono più, tanto da non andare più a votare". Ma a quanto pare la forza politica fondata da Beppe Grillo non è il suo unico pensiero. E il giorno, a ridosso dell'assoluzione di Matteosul caso Open Arms, non manca l'attacco all'ex collega di governo.