Tpi.it - Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Unaper due: trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 24 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1, come da tradizione, va in onda Unaper due,del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaLouis Winthorpe III è un altezzoso agente di cambio della “Filadelfia bene” la cui vita trascorre tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici, l’amore della bella ma superficiale Penelope e i servigi del fedele maggiordomo Coleman, l’unica persona di buon cuore che anima la sua quotidianità. Billy Ray Valentine è invece un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam.Le vite dei due si incrociano casualmente durante la vigilia di Natale: Billy Ray urta per caso Louis in strada, questi crede erroneamente di essere stato aggredito e chiede l’intervento della polizia, che arresta un incredulo Billy Ray.