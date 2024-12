.com - Studentessa accoltellata a Oslo: giovedì sarà nuovamente operata. Il padre: “L’ho vista, mi ha sorriso”

Sta meglio, Martina Voce, la 21enne fiorentina dall'ex fidanzato. Non può ancora parlare. 26 dicembre 2024 alla mano sinistra. Il padre, avvocato Carlo Voce, ha raccontato: "Ci siamo visti stamattina, mi ha sorriso, io le ho dato un bacio, lei ha provato ad abbracciarmi: è lucida, prova a parlare ma non può perchè è stata tracheotomizzata. Rispetto a quando siamo arrivati ha fatto un salto, in tre giorni, importantissimo, ha subito 4 interventi è uno scricciolino ma è forte e anche in questo momento mi sta facendo vedere la sua sua maturità"