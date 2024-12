Lettera43.it - L’annuncio di Samuele Bersani dopo il rinvio del tour: «Sono guarito»

dei primi di novembre in cui comunicava di dover sospendere ilnei teatri a causa di un problema di salute, con un post comparso su Instagram alla vigilia di Natale 2024, quasi un mese e mezzoha spiegato di essere: «Posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene». View this post on Instagram A post shared by(@official): «Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco»«In quest’ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza», ha scritto il cantautore sui suoi profili social, «questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo.