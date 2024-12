Sport.quotidiano.net - Il Monza cambia guida. Galliani esonera Nesta. La salvezza biancorossa affidata a Bocchetti

Ci sono scelte che sembrano diventare inevitabili, ma non per questo meno sofferte. Alessandronon è più l’allenatore del, e questa decisione è tra quelle più difficili dei 50 anni di calcio di Adriano. Così sofferta da essere inattesa, pur guardando la classifica e osservando i numeri di una squadra che da domenica è sola all’ultimo posto. In panchina arriva Salvatore, al suo primo vero incarico da capo allenatore di una prima squadra dopo l’esperienza a Verona - con il raggiungimento della- che lo ha visto protagonista nonostante a figurare fosse Marco Zaffaroni, in Brianza giocatore e allenatore fino all’arrivo di Fininvest a capo del club. La giornata di Monzello era iniziata con la squadra in campo agli ordini di, mentre all’esterno la voce sul suo esonero cominciava a farsi sempre più insistente, come il dialogo fitto trae il suo fidato braccio destro Mauro Bianchessi.