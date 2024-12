Ilfoglio.it - I fatidici anni della Francia occupata, anche nei cuori e negli sguardi

E’ un libro francese che avevo comprato moltifa, ricordo che avevo cominciato a spulciarlo e che dopo poche pagine mi era come caduto dalle mani. L’ho recuperato qualche giorno fa. Patrick Buisson, 1940-1945 Années érotiques L’occupation intime, Paris, 2011. Già il titolo mi aveva attirato, che fossero stati “erotici” glistrazianti dal giugno 1940 al giugno 1944) in cui i nazi furono padronie particolarmente di Parigi. E difatti è un libro zeppo di foto e di stralci letterari relativi al tempo in cui soldati e ufficiali tedeschi scorrazzavano da padroni per le strade e le piazzecittà più bella al mondo, e tutt’attorno i civili francesi e innanzitutto le donne francesi li guardavano intimoriti certo ma ammiranti. Sconcertante, tanto per darvene un’idea, una foto a pagine 63, tre soldati tedeschi – tre pezzi d’uomini – che stanno scendendo dalla loro auto e di fronte a loro un gruppetto di donne francesi in piedi che li guardano come incantate.