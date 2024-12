Quotidiano.net - Giubileo 2025, ecco il piano sicurezza: tre aree sotto controllo

Roma, 24 dicembre 2024 – È l’opera simbolo del. Per questo all’inaugurazione di piazza Pia, che unisce Castel Sant’Angelo a via della Conciliazione, si presentano proprio tutti: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il sindaco di Roma e commissario alRoberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. E ancora: il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il delegato del Papa al, monsignor Rino Fisichella. Ci sono anche il presidente e l’ad di Anas Edoardo Valente e Aldo Isi: i cantieri sono andati avanti per 450 giorni e sono costati 85,3 milioni. Il metodo“Se noi oggi siamo in grado di inaugurare quest’opera” è anche “grazie al metodo che questo governo ha messo in campo sin dall’inizio, istituendo una cabina di regia a Palazzo Chigi” con tutti gli enti coinvolti, “un tavolo capace di affrontare in tempo reale ostacoli e difficoltà”, ha detto la premier.