Beffa Schumacher la sua città natale rifiuta all’unanimità la cittadinanza onoraria per il campione Il fratello | Tipico della Germania

La località di Kerpen, in, non pare sulla mappa delle più rinomata mete turistiche. Dare i natali a Michaelsarebbe il regalo del destino per mettersi in bella mostra: in questa località l’exdi Formula 1 – in stato vegetativo da 11 anni dopo l’incidente sciistico di Meribel – ha mosso i primi passisua carriera. Ma l’ultima riunione del consiglio comunale ha bocciato senza appello laper l’ex pilota.Eppure nel quartiere di Manheim, Michael e suohanno spinto per la prima l’acceleratore del go-kart sul kartodromo gestito da papà Rolf. Non solo: l’ex ferrarista e la moglie Corinna dopo il matrimonio hanno vissuto a Kerpen per un po’, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.Non è bastato per convincere i politici locali a conferire l’onorificenza.