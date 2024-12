Universalmovies.it - The Brutalist | Un fantastico Adrien Brody nel nuovo trailer

Leggi su Universalmovies.it

Universal Pictures ha condiviso in rete ildi The, il film di Brady Corbet che ha esaltato le doti recitative di.Nonostante non sia collegato ad un personaggio reale, Thepossa le sue basi narrative su eventi realmente accaduti, puntando l’attenzione dello spettatore su fondamenti della storia dell’architettura mondiale. Il film è stato presentato in occasione dell’edizione 2025 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (i vincitori a questo indirizzo).TheIl SecondoTheNote di ProduzioneIl film è stato diretto da Brady Corbet, ed offre spunti interessanti raccolti dal libro di Jean Louis Cohen, architetto e storico dell’architettura francese, dal titolo “Architecture in Uniform“.