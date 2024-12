Cityrumors.it - Rischia la vita la ragazza fiorentina accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo | L’avvertimento del padre inascoltato

Leggi su Cityrumors.it

L’exl’ha colpita con più di 30 coltellate e a salvarla sono stati i suoi colleghi, intervenuti in tempo. Martina Voce, però, non è fuori pericoloIl primo fendente l’ha sferrato al volto l’aggressore di Martina Voce, la 21enneche da tempo vive ae che, nel pomeriggio di venerdì 21 dicembre, è stata24enne, Mohit Kumar Verma, che non sapeva accettare la fine della loro relazione. La prima coltellata l’ha ferita da un orecchio alla carotide: a questa, poi, ne sono seguite altre 29 prima che qualcuno riuscisse a fermare la furia omicida dell’uomo.Lala: cosa le aveva detto poco tempo fa suo padre (cityrumors.it / ansafoto)Al momento, Martina si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni ed è in coma farmacologico.