Lopinionista.it - Pisa, maxi sequestro di prodotti contraffatti per tabacchi da fumo

Leggi su Lopinionista.it

– I militari del Comando Provinciale dihanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali che pongono in vendita luci e materiale natalizio, eseguendo mirati accertamenti al fine di contrastare il commercio di materiale non conforme alle normative che disciplinano la sicurezzaovvero la corretta marcatura CE.I finanzieri del Gruppo di, delle Compagnie di Pontedera e San Minato e della Tenenza di Volterra, hanno posto l’attenzione su numerosi esercizi commerciali, procedendo aldi circa 190mila articoli non conformi alle normative che disciplinano la sicurezza deiovvero la corretta marcatura CE suielettronici (luci e addobbi natalizi, lampadine, luci led, adattatori e prolunghe).In particolare, i finanzieri del Gruppo dihanno sequestrato oltre 178.