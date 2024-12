Sport.periodicodaily.com - Nesta esonerato, il Monza a Bocchetti

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il ko casalingo contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato è costata la panchina ad Alessandroche è stato ufficialmentedal. Il club brianzolo, fanalino di coda della Serie A, dovrebbere annunciare nelle prossime ore il sostituto che salvo sorprese sarà Salvatore: IL COMUNICATO DEL“Accomunica di aver sollevato Alessandrodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”.L’ex allenatore di Perugia, Frosinone e Reggiana è giunto dunque al capolinea. Nonostante la fiducia incassata a più riprese dall’ad Galliani, la dirigenza biancorossa si è dovuta ricredere dinanzi ai numeri fin quì impietosi: ultimo posto in classifica con 10 punti, una sola vittoria in 17 partite, e cinque lunghezze di ritardo dalla zona salvezza.