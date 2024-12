Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco perché Giovanni Pernice lascia l’Inghilterra e torna in Italia

Durante una puntata di Domenica In, Bianca Guaccero insieme al suo partner di ballo ma anche di vita, si è aperta riguardo al suo percorso a "Ballando con le Stelle", rivelando come il programma l'abbia aiutata a superare le proprie fragilità. Giovanni Pernice annuncia il suo trasferimento a Roma per amore da Londra a Roma, un Nuovo Inizio con Bianca Guaccero. La puntata di Domenica In ha offerto anche un'importante novità riguardante Giovanni Pernice. Il ballerino, volto noto della versione britannica di "Ballando con le Stelle" da quasi un decennio e originario di Palermo, ha annunciato il suo trasferimento a Roma: "C'ho un lavoretto da fare in Inghilterra e poi torno. Mi trasferisco a Roma.