Latina, con la pistola minaccia un conoscente tramite video

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024 – Dovevano chiarire un diverbio, ma uno dei due, armato di, hato l’altro inchiamata: è successo adove la Polizia di Stato è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 22 dicembre 2024, in una strada del centro cittadino a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112 relativa ad un uomo che sarebbe statoto da un suo, armato di.È stato accertato che due giovani si sarebbero dovuti incontrare allo scopo di appianare una divergenza, ma poco prima dell’appuntamento una delle parti aveva ricevuto unchiamata dall’altro ragazzo che lova, esibendo unasimile a quelle in uso alla Polizia di Stato.D’intesa con il P.M. di turno è stata effettuata una perquisizione volta al rinvenimento dell’arma, risultata essere una replica di libera vendita.