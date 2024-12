Sport.quotidiano.net - Inizia a muoversi il mercato. da ascoli prime voci. Di Carlo vuole Bruscagin. Colpo della Primavera a Salò

La Spaldomina sul campoFeralpichiudendo nel migliore dei modi il 2024. Grazie al tris rifilato all’ultimaclasse (0-3 il punteggio), i biancazzurri consolidano il sesto posto in classifica a -1 dalla zona playoff. Il vantaggioSpal arriva al 29’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, un difensoreFeralpitocca il pallone con la mano. È rigore, e dal dischetto Samaritani non sbaglia spiazzando il portiere. Il raddoppio arriva al 36’: splendido passaggio filtrante di Cecchinato per Sermenghi, che a tu per tu col portiere insacca con un preciso rasoterra sul palo sinistro. Nella ripresa la Spal cala il tris al 56’: calcio d’angolo battuto da Sermenghi, che restituisce l’assist a Cecchinato che segna lo 0-3 con undi testa in anticipo sul primo palo e 3-0.