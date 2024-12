Gamberorosso.it - "In Toscana compravendita illecita di vino sfuso". La nuova inchiesta di Report sul vino è solo sensazionalismo

ci riprova a rovinare le feste alitaliano. Ad un anno dalla messa in onda della puntata Il piccolo chimico, in cui venivano messi sotto torchio gli enologi per l’uso di troppi additivi in cantina, la trasmissione di Raitre torna sotto Natale a confezionare unavitivinicola:su misura. Stavolta a finire nel mirino sono i rossi toscani. D’altronde, lo scorso dicembre, Sigfrido Ranucci, nell’intervista del Gambero Rosso, lo aveva in qualche modo (un modo tutto suo, che aveva fatto sghignazzare gli intenditori) preannunciato: «Io sfido i degustatori a trovare tutta questa differenza tra una bottiglia di Primitivo - parlo di un marchio conosciuto e pure abbastanza buono - e il Sassicaia: forse qualcosa di simile dentro c’è. Ma torneremo sull’argomento in modo più dettagliato».