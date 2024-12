Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, la Grande Partenza dall'Albania: le tappe

Roma, 23 dicembre 2024 - Dopo il rinvio della presentazione del percorso, inizialmente prevista per metà novembre, la ridda di voci si è rincorsa intorno ald'e al suo destino, con tanto di numerose ipotesi ventilate su eventuali retroscena. Poi nelle scorse settimane il direttore Mauro Vegni ha rotto il silenzio, annunciando il 13 gennaiocome la data buona per sollevare il velo sul tracciato dell'edizione numero 108 e anche suld'Women. Prima di Natale però, sotto l'albero, la sorpresa per gli appassionati si chiama, che per la 15esima volta avverrà in territorio straniero. Per la precisione in. LeinIl 9 maggio la carovana sarà a Durazzo per poi arrivare a Tirana dopo 164 km, inframezzati da 3 GPM, per un dislivello totale di 1.