Emmy Di Gioia | il Comites Istanbul ha compiuto 3 anni e siamo molto felici

Roma, 23 dic. (askanews) – (di Pierluigi Allotti) Nei giorni scorsi ilha festeggiato i suoi primi tredi vita. Nell’occasione askanews ha incontrato la sua presidente,Di, avvocata italo-turca, 45, ammessa all’Ordine degli Avvocati di Palermo e residente adal 2012. I Com.It.Es – Comitati per gli italiani all’estero – sono organi rappresentativi elettivi che si possono costituire per legge nelle circoscrizioni consolari con almeno 3 mila italiani iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).raccontaci la tua storia, quando sei arrivata a. ‘Io sono mezza turca, la mia mamma è turca, il mio papà era italiano. Sono cresciuta a Palermo, ma non ho mai perso il rapporto con la Turchia perché in estate venivo sempre a trovare i miei nonni materni.