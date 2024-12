Tvzap.it - “Domenica In”, grande imbarazzo per Giovanni Pernice: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “In”,per– Momento dia “In” durante l’ospitata di Bianca Guaccero e, vincitori di “Ballando con le stelle”. I due hanno condiviso dettagli sulla loro relazione e sul percorso che li ha portati a conquistare il primo posto nella competizione. Bianca Guaccero ha raccontato come è iniziata la sua storia d’amore con. Inizialmente, Bianca Guaccero si sentiva attratta da lui, ma cercava di mantenere le distanze. “Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo”, ha confessato la nota attrice pugliese. Tuttavia, dopo aver passato del tempo insieme in sala prove, il maestro e l’allieva hanno iniziato a ridere e a creare un’intimità particolare.ha sottolineato come la loro complicità sia stata fondamentale.