Debora accetta il cambio del Dottore e sbanca ad Affari Tuoi | A 26 anni tutti questi soldi non li ho mai visti

È tempo di Natale ad. E per, pacchista della Puglia, non c’era regalo migliore di una vittoria al game show di Rai 1. La concorrente leccese ha giocato con sua cognata Gloria: “Eravamo in piscina. Ho conosciuto lei e nella stessa vasca c’era il fratello, ma non lo sapevo. Le ho detto ‘che carino quel ragazzo’, lei mi ha risposto ‘ma chi? mio fratello?’ Oggi stiamo insieme da 13”, racconta. “Quando si dice che il nuoto è uno sport completo”, scherza invece Stefano De Martino.Perfettamente equilibrato l’inizio gara di, che elimina esattamente tre pacchi blu e tre pacchi rossi nei primi sei tiri. E la prima offerta del, da 35 mila euro, finisce direttamente nel tritadocumenti: “Non perdiamo tanto tempo, siamo venute qua per giocare e vogliamo divertirci”, spiega la concorrente.