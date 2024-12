Ilfattoquotidiano.it - “A 64 anni faccio sesso solo coi più giovani perché hanno molta resistenza e tempi di recupero brevi. Sono il sogno di ogni ragazzo”: lo confessa Cindy Gallop

Cominciare a uscire con uomini piùè stato per lei “un totale incidente” ma, da quando ha iniziato a frequentarli, ha capito che questo tipo di relazioni si adattava perfettamente al suo stile di vita. Ne è convinta, 64enne fondatrice dei siti “IfWeRanTheWorld” e “MakeLoveNotPorn”, la quale hato che i suoi coetanei non riescono a soddisfarla durante i rapporti intimi.“Gestivo un’agenzia pubblicitaria a New York e ci è stato chiesto di fare un pitch per un marchio di incontri online. Ero single e ho pensato, okay, devo farlo per motivi di lavoro;non farlo per davvero?”. Così, sul proprio profilo di incontri,è stata molto trasparente: non ha nascosto la propria età e ha ricevuto numerose risposte all’annuncio pubblicato. “Il che è stato molto positivo per l’ego”, ha spiegato, come riporta il Daily Star.