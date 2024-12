Volley Serie A1 Femminile 2024 2025 | Vallefoglia cade in casa Firenze vince al tie-break

Leggi su Sportface.it

insi impone al tie-(26-24, 19-25, 22-25, 25-19, 15-12) nell’anticipo della prima giornata di ritorno diA1di. La squadra marchigiana di Andrea Pistola, dopo un primo set perso nel finale, sembrava aver preso in mano la partita, ma qualche errore di troppo ha favorito le toscane. La squadra di Simone Bendandi, pur mancando di costanza, ha trovato un grande ritmo nei momenti decisivi, andando così a prendersi due punti importantissimi in chiave salvezza. Quinto tie-consecutivo per la Megabox Ondulati del Savio, che questa volta non è riuscita a spuntarla al Pala Megabox di Pesaro e deve accontentarsi di un punto. MVP del match il libero di, Giulia Leonardi. Grande prestazione di Adhuoljok Malual, autrice di 22 punti (19 attacchi, 3 ace, 9 errori), mentre alle padrone dinon sono bastati i 24 punti di Erblira Bici (22 in attacco, 1 ace, 1 muro, 3 errori).