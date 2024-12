Lanazione.it - Suolo pubblico e proroghe infinite. Pracchia: "Servono regole certe"

"La proroga al 31 dicembre 2025 delle occupazioni delper i pubblici esercizi è senz’altro un dato positivo che la legge 194 del 2024 ha previsto. Una norma, tra l’altro, che ricalca sostanzialmente gli analoghi provvedimenti di proroga che dal 2020 in poi si sono succeduti. Ci auguriamo comunque che nel 2025 veda la luce il decreto conclusivo. È infatti necessario che il tema dehors trovi una sua definitiva definizione". Daniele, direttore della Confcommercio Siena, parte da qui per tracciare le linee di sviluppo che si attendono nel 2025, riguardo all’utilizzo dei dehors, gli spazi attrezzati degli esercizi commerciali all’esterno dei locali, su. "Questo ulteriore anno servirà dunque all’esercizio della delega da parte del Governo per l’emanazione di un decreto legislativo di riordino della normativa in materia di dehors.