Sport.quotidiano.net - Serie C. Angels di nuovo in volo: Jesi travolta

Gliriprendono il viaggio dopo lo stop di Forlimpopoli e lo fanno attraverso una gran bella partita in casa della Taurus, nell’imponente PalaTriccoli. La gara, finita 66-85, ha visto i ragazzi di Serra attenti e pronti alla battaglia fin da subito, tanto che al via Santarcangelo è subito scattata sull’1-11. Poi è arrivato il recupero dei padroni di casa, ma sempre con la Dulca al timone del comando (17-20 al 10’). In pieno secondo quarto, dopo la ritrovata parità di, ecco il gran parziale clementino, uno 0-25 con tanti protagonisti diversi e una difesa di ferro a tracciare la linea. Un break che non si vede spesso inC ma che in questa occasione ha indirizzato nettamente una gara che, sul 26-51 dell’intervallo, era praticamente chiusa. Nel secondo tempo la Taurusha provato a recuperare, ma nulla ha potuto contro la gestione illuminata di Rivali e le ottime giocate di tutti gli altri.