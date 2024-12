Sport.quotidiano.net - Renate di “corto muso“. Per la Pro Patria è crisi

di Roberto SanvitoMEDA (Monza e Brianza)Ancora una volta basta un gol alper vincere. È l’ottavo 1-0 sulle dieci vittorie fin qui accumulate dalle pantere che, in attesa delle gare di oggi, salgono al quinto posto, ad appena due lunghezze dalla FeralpiSalò, terza. È anche la terza vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei partite in un finale di 2024 da leccarsi i baffi e che ricalca, grosso modo, quelle che erano state le prime cinque giornate, tutte coincidenti con altrettante vittorie. Vanno meno bene le cose in casa Pro: dopo il fanalino di coda Clodiense, è la squadra che ha vinto meno volte (2), l’ultima risale addirittura a oltre due mesi fa. Con i pareggi (12) si fa poca strada, risultato che i tigrotti hanno cercato con insistenza nella ripresa senza però mai impensierire più di tanto la solidissima difesa casalinga.