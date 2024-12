Quotidiano.net - Raid notturni israeliani sulla Striscia di Gaza: almeno 28 morti, tra cui 4 bambini

Ammenta ad un totale di28 palestinesiil bilancio dei varicompiuti dalle forze israelianedi, incluso quello alla ex scuola diCity che ospitava sfollati, dove sonoin 8 fra cui 4: lo afferma la protezione civile di, espressione di Hamas. Un altro attacco israeliano, secondo la protezione civile, ha colpito un caseggiato a Deir al-Balah, uccidendo 13 persone. Altri sono i 4in un'automobile "presa di mira da un drone israeliano" aCity, e ulteriori 3 "non identificati" in "un attacco aereo israeliano a est della città di Rafah".