Anteprima24.it - Percorso formativo sul lavoro, inaugurato a Cerreto Sannita un Albero per la Sicurezza per ricordare le vittime del lavoro

Tempo di lettura: 4 minutiE’ stato “acceso” nella Diocesi di-Telese-Sant’Agata de’ Goti, a(presso “Casa Santa Rita”, sede della Caritas diocesana e della cooperativa sociale di comunità iCare), soprattutto nel cuore delle persone, undella. A promuovere, tagliare il nastro e inaugurare quest’installazione, composta da un insieme di caschi diinstallati a forma didi Natale prestati dalle aziende EuroNatale Srl di San Salvatore Telesino e Di Leone di, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica che, insieme alla Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico e al Progetto Policoro, aderendo a quest’iniziativa nazionale intendono sensibilizzare sul tema dellasul. Quest’opera speciale, pensata e progettata del M° Francesco Sbolzani per la Fondazione ANMIL (Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi sul) “Sosteniamoli Subito”, richiama l’attenzione e tiene ben puntati i riflettori proprio sugli incidenti del, tracciando qualche passo per creare una nuova coscienza civica che passi attraverso una cultura deldignitoso e in