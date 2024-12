Metro Italia vertenza a Pozzuoli | domani vertice in prefettura 

Leggi su Ildenaro.it

Dopo le sollecitazioni del sindaco di, Luigi Manzoni riguardanti lo stato di agitazione dei dipendenti e la paventata chiusura di, unità produttiva che ha in via Campana la sua sede napoletana il prefetto Michele Di Bari ha convocato per, lunedì 23 dicembre (ore 11), inuna riunione alla quale sono state invitate le rappresentanze istituzionali, aziendali, sindacali oltre che dei lavoratori. "La problematica che investe i livelli occupazionali dellanon ha trovato alcuna soluzione a tutt'oggi. E' una situazione da affrontare urgentemente – ha sottolineato il sindaco Manzoni – e per questa ragione abbiamo richiesto al Prefetto un incontro immediato finalizzato ad affrontare questo argomento con la massima determinazione".