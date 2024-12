Biccy.it - Max George in ospedale, blocco cardiaco per il leader dei The Wanted

Due anni fa il gruppo dei Theè stato scosso dalla scomparsa di Tom Parcker, che se n’è andato a soli 33 anni per un tumore al cervello e qualche giorno fa è arrivata un’altra terribile notizia. Maxè stato ricoverato d’urgenza e sul suo profilo Instagram ha rivelato di aver avuto dei problemi al cuore.“Ieri mi sono sentito davvero male e sono stato portato subito in. Sfortunatamente dopo alcuni esami hanno scoperto che ho dei problemi al cuore. Devo fare molti altri esami per determinare l’entità dei problemi e quale intervento chirurgico dovrò fare per rimettermi in piedi. Saranno mesi difficili e il Natale in un letto d’non era esattamente ciò che avevo pianificato! Ma, come sempre, sono circondato dall’amore e dal sostegno della mia meravigliosa compagna Maisie, della sua famiglia, della mia famiglia e dei miei amici.