Ilrestodelcarlino.it - Il Natale a tavola in casa: "Dal primo al panettone, ricette facili e antisprechi"

"Ogni ricetta racconta una storia". La tolentinate Tamara Gasbarri di giorno lavora come impiegata alla pelletteria Laipe. La sera e nel tempo libero però la sua cucina diventa un set e lei si trasforma in "Tata Domizi" (Tata da un nomignolo datole dalla nipote, Domizi è il cognome del marito). Ovvero una food Youtuber che conta oltre 37,5 milioni di visualizzazioni per le sue video-. Il suo canale, aperto dal 2014, conta 130mila iscritti. Quando cucina rivede le mani della nonna Isolina, che le ha trasmesso quest’arte. Dalla pandemia ha allargato il campo d’azione: dà consigli sulla pulizia e organizzazione dellapuntando su prodotti naturali e, di recente, ha iniziato anche a fare video su viaggi e borghi. Quest’anno poi, per i suoi cinquant’anni, ha scritto anche un libro: "Il sapore della condivisione.