Bergamonews.it - Da Natale all’Epifania, cosa cambia a Bergamo: bus, treni, uffici e rifiuti

. Tempo di feste eno orari dei trasporti,e raccolta.Atb e Teb: da lunedì 23 dicembre nuovi orariIn concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per le vacanze natalizie da lunedì 23 dicembre e fino a lunedì 6 gennaio Atb applica, nei giorni feriali, l’orario del sabato senza corse scolastiche – con l’eccezione dalle 20 per le funicolari che seguono il regolare orario del giorno. Mentre Teb applica l’orario feriale non scolastico con un tram ogni 15 minuti.Il 25 dicembre è sospeso il servizio di autobus, funicolari e tram, mentre giovedì 26 dicembre, mercoledì 1° gennaio e lunedì 6 gennaio le linee seguono l’orario festivo.Martedì 31 dicembre le funicolari di Città e San Vigilio prolungano il servizio fino alle ore 1:30.Inoltre si comunica che l’Atb Point nella giornata di martedì 31 dicembre chiude alle ore 16.