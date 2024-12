Gamberorosso.it - Come creare un menu di Natale riciclando scarti e avanzi

Le feste offrono l'occasione per celebrare in famiglia, ma spesso portano a sprechi alimentari significativi. Abbiamo condiviso i nostri consigli perriciclare glidi cenoni e pranzi natalizi, quest'anno vogliamo partire proprio dagli, non solo ridurre gli sprechi, ma per valorizzare ogni ingrediente, trasformando l'occasione natalizia in un'esperienza golosa, responsabile e creativa. Ecco alcune idee per unnatalizio zero sprechi.disostenibile a base diAntipastiCrostini di pane raffermo con hummus di pinzimonioRecuperate glidi carote, sedano, cipollotti e altri ortaggi usati per il ragù, e frullateli con una scatola di ceci, olio extra vergine d'oliva, un cucchiaio di tahina, aglio, succo di limone e un pizzico di sale e pepe per ottenere una crema saporita.