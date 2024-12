Ilfattoquotidiano.it - Che cosa sono le Cascate di Sangue e perché non sono visitabili: Il misterioso fenomeno delle acque rosse in Antartide

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una distesa infinita di ghiacciai bianchi in cui l’orizzonte scompare e lo sguardo sembra perdersi. Appare così l’. Almeno fino a quando non ci si imbatte nelle cosiddette Blood Falls, ledi, un flusso d’acqua color rosso intenso che ricorda l’effetto che farebbe ila contatto con l’acqua. Unparticolarissimo, di cui solo recentemente si è scoperta la causa.Le“sanguigne” sgorgano nei pressi del Taylor Glacier, un ghiacciaio immenso, che si estende per 54 km. E il nome non è casuale, dal momento che deriva dallo scienziato che lo ha scoperto all’inizio del Novecento, Thomas Griffith Taylor, e che ha studiato ildi.A tinteggiare di rosso quel tratto del ghiacciaio, secondo Taylor, sarebbero statealgheche rilasciavano quel colore nelle