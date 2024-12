Ilrestodelcarlino.it - Un Capodanno da star. Lo show della Imbruglia tra i 10 più importanti: "Avremo gli occhi dell’Italia"

Ancona città aperta agrazie a Nataliee allo sforzo, economico e non solo, messo in campo dall’amministrazione comunale. Locon la popaustraliana costerà di più rispetto al Piano A, ossia Alex Britti, ma i ritorni rispetto a quell’esborso sono notevoli: "Le attività di somministrazione del centro, dai bar ai ristoranti, saranno quasi tutti aperti ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, confortato dalle conferme delle associazioni di categoria . Anzi, i posti a disposizione sono ormai limitati, il consiglio è quello di affrettarsi con le prenotazioni. Ildi Ancona figura tra i 10 eventi nazionali più attenzionati, ma la vera notizia è che le agenzie turistiche stanno vendendo molto bene i pacchettifesta di fine anno in città: 3 giorni e 2 notti, con epicentro il concerto